Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Torbalı 'da gövde gösterisi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci 'nin de katılımı ile gerçekleşen mitinge on binlerce vatandaş katıldı. Mitingde yaptığı konuşmada ilçeye kazandırdığı hizmet ve projeleri tek tek anlatan Başkan Görmez, "Ben meydan meydan, mahalle mahalle dolaşıp vatandaşlarımıza 5 yılımızın hesabını veriyorum, onlar da gelip 10 yılın hesabını versinler de görelim" dedi.Cumhur İttifakı Torbalı'da gerçekleştirdiği miting ile meydanlara sığmadı. Hükümet Caddesi üzerinde gerçekleşen mitinge on binlerce vatandaş katıldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen on binlerce Torbalılı coşku seli olup meydanlara aktı. Cumhur İttifakı adayı ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez yaptığı konuşmada, "İlçemize kamu yatırımı getirdik, onları hükümet yaptı diyorlar, aynı hükümet sizin dönemizde de yapacaktı, hastane yapacaktı engel oldunuz, okul yapacaktı ruhsat vermediniz, şimdi çıkmış utanmadan hükümet yaptı diyorsunuz. Biz de sizin gibi kameralı odalarda otursaydık bu hizmetler ilçemize gelir miydi? Biz kameraları makam odalarından söktük, sanayi esnafımızın güvenliği için götürüp Atatürk Sanayi Sitemize taktık" diye konuştu."Onlar çöp istedi biz üniversite yapıyoruz""Bizden önceki dönemde İzmir'in çöpünü Torbalı'ya getireceklerdi" diyen Başkan Görmez, "Torbalı'nın bereketli topraklarını tüm İzmir'in çöpü ile kirleteceklerdi, burada vahşi depolama yapacaklardı. Bakanlığımızın desteği ile buna izin vermedik. Onlar Torbalı'ya İzmir'in çöpünü layık gördüler, biz ise ilçemize üniversite istiyoruz, iki adet organize sanayi bölgesi getiriyoruz. Onlar çöp getirecekti biz hastane getirdik, 27 adet yeni okul yaptırdık, 300 bin metrekare yer satın aldık, Ulaştırma Bakanlığı 'mızın da desteği ile ilçemize İZBAN getirdik, köy konakları, mahalle meydanları yaptırdık. Hizmet gitmeyen bir tane mahallemiz, köyümüz kalmadı. Şimdi Torbalı'mızın sokaklarında başımız dik geziyoruz. Mahalle mahalle dolaşıp yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz. 5 yılımızın hesabını veriyoruz. Onlar da gelip 10 yılın hesabını versinler de görelim. İzmir'in en büyük kent merkezli 25 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi 'ni bu hafta vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.Kaya: "Torbalı kararını vermiş"Mitingde konuşan AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya şöyle konuştu: "Birkaç gün önce yine bu alanın yarısı kadar bir kısımda Kılıçdaroğlu ile adayı İsmail Uygur bir miting yaptılar. Aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş, gelsinler de kalabalık görsünler, Torbalı halkını görsünler. Bu akşam bize gösterdiniz ki Torbalı halkı kararını vermiş, Adnan Yaşar Görmez 'le 'devam inşallah' diyor. 31 Mart akşamı İzmir'i de hizmet belediyeciliği ile tanıştırmak için Nihat Zeybekçi 'ye emanet edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nu Torbalı adayı ile İzmir adayı ile beraber sandıklara gömeceğiz. Burada sizden oy isteyen CHP 'nin adayı aslında CHP'nin adayı değil, tüm Torbalı biliyor ki CHP'nin adayı başka bir arkadaştı. Ama sonra ne olduysa bir şeyler geldi gitti Ankara 'da Kılıçdaroğlu devreye girip adayı değiştirdi. Buradan CHP'li kardeşlerimize de sesleniyorum, gelin sizin partinizi de bunlardan kurtaralım."Zeybekci: "Biz bu topraklarda kardeşçe yaşayacağız""Birileri Türkiye üzerinden kirli hesaplar yapıyor" diyen Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "31 Mart'ta onların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Kıyamete kadar bu topraklarda Türk, Kürt ve tüm vatandaşlarımızla kardeşçe yaşayacağız" dedi. İzmir'in ve Torbalı'nın sorunlarını bildiğini belirten Zeybekci, "Büyükşehir Belediyesi'nin 20 yıldır biriken ne kadar sorunu varsa hepsini biz çözeceğiz. Altyapıda, üstyapıda İzmir'e yakışan eserler inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Göreve geldiklerinde Torbalı'nı birinci öncelikleri olacağını kaydeden Zeybekci, "Biz göreve geldiğimizde İzmir'in birikmiş tüm sorunlarını tek tek çözeceğiz. 200 bin nüfusu ile Torbalı birinci önceliğimiz olacak, bu bölgenin parlayan yıldızı Torbalı olacak" dedi."Ben yaptım da geldim, onlar ne yaptı?"İzmir'in ve Torbalı'nın tüm sorunlarını çözeceklerini belirten Zeybekçi, şöyle devam etti: "İzmir'in ve Torbalı'nın otopark sorununu çözeceğiz, trafik yoğunluğunu çözeceğiz. Arıtma tesisleri ile toprağımızı, havamızı, suyumuzu koruyacağız. Göreve geldiğimizde ilk 3 ayda hizmetkar belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz. 6 ayda İzmir'in tamamında, Torbalı'nın en uzak köyünde bir tek bozuk yol bırakmayacağız. 9 ayda İzmir'e dışardan gelen birine acaba ben yanlış bir yere mi geldim dedirteceğiz. İki yılda İzmir'e bu utanç problemi olan çöp sorununu ortadan kaldıracağız. Ben bunları yaptım da geldim, peki onlar 35 bin nüfuslu ilçede ne yaptılar da geldiler?" - İZMİR