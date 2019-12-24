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Torbalı'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekipleri, hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan hükümlüyü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

24.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:38 Torbalı'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
'in ilçesinde, jandarma ekipleri, hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan hükümlüyü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, son olarak 3 marketten hırsızlık yaptığı belirtilen, 14 suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.N'yi yakalamak için Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Eve koçbaşı ile kapıyı kırarak giren jandarma, S.N'yi gizlendiği kilerde buldu. Gözaltına alınan S.N, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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