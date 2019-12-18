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Torbalı'da hırsızlar kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık zanlıları, jandarma ekibinin kovalamacası sonucu yakalandı.

18.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:04Torbalı'da hırsızlar kovalamaca sonucu yakalandı
'in ilçesinde hırsızlık zanlıları, jandarma ekibinin kovalamacası sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre Ayrancılar Karakoluna bağlı ekip, Fevzi Çakmak Mahallesinde hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.
Dur uyarısına uymayan sürücü, Türkmenköy Mahallesi istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında zanlılar, çalıntı olduğu sanılan eşyaları yola atmaya başladı.
Bir süre sonra otomobilden çıkarak kaçmaya çalışan S.S, M.E ve H.A yakalandı.
Kaçmayı başaran H.S'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.
Otomobilde çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları bulundu.
Öte yandan ilçedeki başka bir operasyonda ise motosiklet çaldıkları suçlamasıyla aranan Y.T (17), Ç.Y (16) ve F.O'nun (17) yakalanması için Ayrancılar Mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Y.T ve Ç.Y yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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