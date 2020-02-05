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Torbalı'da kaçak tütün satan 9 işletmeye para cezası uygulandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak tütün sattığı öne sürülen işletmelere yönelik operasyonda 9 işletmeye toplam 35 bin 467 lira para cezası kesildi.

05.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:38Torbalı'da kaçak tütün satan 9 işletmeye para cezası uygulandı
İzmir'in ilçesinde kaçak tütün sattığı öne sürülen işletmelere yönelik operasyonda 9 işletmeye toplam 35 bin 467 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki "Duman 9" operasyonu kapsamında işletmeleri denetledi.
Kontrollerde üç iş yerinin ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Operasyonda toplam 55 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 1203 adet kaçak sigara, 3 bin 400 adet boş "makaron" ele geçirildi. 9 işletmeye, toplam 35 bin 467 lira idari para cezası uygulandı.

Torbalı, Güncel

Kaynak: AA

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