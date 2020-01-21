Torbalı'da Meslek Fabrikası ilk mezunlarını verdi

Torbalı 'da hem işsizliği hem de sanayi kuruluşları ile diğer meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi düğmeye bastı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalaya Torbalı Belediyesi ilçede Meslek Fabrikası'nın açılmasını sağladı. Torbalı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ile el ele vererek ilk olarak sepetçilik ve düz dikiş makine kursları açıldı. Bu kapsamda sepetçilik kursu sona ererken, yeni kurs kayıtları da devam ediyor. Çaybaşı'daki Belediye Hizmet Binası'nda yapılan kayıtlar şeffaf bir şekilde değerlendirilerek kurslar açılıyor. Öte yandan kursiyerler, verilen sertifikalarla kolay bir şekilde iş bulabiliyor.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM

Torbalı Belediyesi, İzmir'in sanayi üssü olan Torbalı'da, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü meslek fabrikası projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda belediye bünyesinde iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı yetişmeye başladı. Teorik ve pratik eğitimlerle meslek sahibi olacak olan işsizlere eğitimler sonunda sertifikaları verilecek. İşletmeler ve fabrikalarla da protokol yapacak olan Torbalı Belediyesi, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri böylelikle de iş sahibi yapmış olacak. Teorik eğitimlerin Çaybaşı Belediye Hizmet Binası'nda yapılacağı ifade edilirken, pratik eğitimler ise fabrika ve işletmelerde gerçekleşecek.

KURSİYERLERDEN TEŞEKKÜR

Torbalı'da kısa bir süre önce açılan Meslek Fabrikası ilk mezunlarını verdi.18 Aralık'ta başlayan sepetçilik kursuna katılan kursiyerler atık kağıt ve gazetelerden sepet örerek, bunu meslek haline getirdi. Çaybaşı'da önemli bir gelenek de olan sepetçilik mesleğini öğrenen kursiyerler bundan para kazanmak için mesai harcayacak. Öte yandan bir ay sonra sertifikalarına da kavuşacak olan kursiyerler, Torbalı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kurs imkanı için teşekkürlerini iletti.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Meslek Fabrikası'nda düz dikiş makineci kursu ise devam ediyor. Burada başta Torbalı sanayisi olmak üzere tekstil firmalarının önem verdiği makineciler yetiştiren Torbalı Belediyesi, gerekli tüm imkanları kursiyerlere sağladı. Kısa sürede makineyi kullanan, kesim yapmaya başlayan ve dikiş alanında kendini geliştiren kursiyerler, sertifikalarını aldıktan sonra Torbalı Belediyesi referansıyla ilçedeki tekstil kuruluşlarında iş başı yapacak. Hem meslek öğrenen hem de iş bulma alanı genişleyen kursiyerlerin bu kurslara devam zorunluluğu bulunuyor. Öte yandan Meslek Fabrikası kursları için başvurular devam ediyor. Bilgisayarlı Muhasebe, kuaförlük, manikür-pedikür, overlok-reçme, düz dikiş, dünya kahveleri,ön muhasebe ve bilgisayar operatörlüğü kursları için başvurular Çaybaşı'daki Torbalı Belediyesi Hizmet Binası'na yapılıyor.