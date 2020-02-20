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Torbalı'da mühürlü binada kumar oynayan 27 kişiye işlem yapıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde daha önce kumar oynandığı tespit edildiği için kapısı mühürlenen binada kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye işlem uygulandı.

20.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:18Torbalı'da mühürlü binada kumar oynayan 27 kişiye işlem yapıldı
'in ilçesinde daha önce kumar oynandığı tespit edildiği için kapısı mühürlenen binada kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Yoğurtçular Mahallesi'nde kumar oynandığı için daha önce kapısı mühürlenen binaya ikinci operasyon düzenlendi.
Binada kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye, 1225 liradan toplamda 33 bin 75 lira para cezası kesildi. Kumar oynanmasına ortam sağlayan iki kişiye de işlem yapıldı.
Şahısların kapısı mühürlü binaya, duvar kırılarak açılan girişi kullanarak girdikleri tespit edildi.
Aynı adreste daha 19 Şubat'ta da 75 kişiye kumar oynadığı için işlem yapıldığı belirtildi.

Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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