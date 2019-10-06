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Torbalı'da olaylı maç

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden ve bugün sahasında Yalovaspor'a 4-0 mağlup olan Torbalıspor'un yöneticileri maçta gözaltına alındı.

06.10.2019 22:02Torbalı'da olaylı maç


Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden ve bugün sahasında Yalovaspor'a 4-0 mağlup olan Torbalıspor'un yöneticileri maçta gözaltına alındı. Devre arası öncesinde Torbalıspor'un golünü elle oynama gerekçesiyle iptal eden hakeme devre arası "Hoca orda el mi var?" diyen Torbalıspor Başkanvekili Adem Aksakallı tribünden gözaltına alınmak istedi. Araya giren bir taraftarı da aynı şekilde gözaltına almak isteyen polisler bu kez diğer taraftarlarca engellendi.
Torbalıspor'un yöneticilerden Adem Aksakallı, Fatih Erkut, Onur Yalçın ve Mustafa Kuruoğlan ekip aracına bindirilmek istendi. Bunu reddedip sahanın 100 metre yakınındaki emniyet müdürlüğüne polis nezaretinde yürüyerek giden Torbalısporlu 4 yönetici polisin tutumu nedeniyle istifa ettiklerini açıkladı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Torbalıspor-Yalovaspor maçındaki olaylardan detay görüntüler
-Torbalısporlu yöneticilerin göz altına alınması ve emniyete gitmeleri


- Torbalı

Yalovaspor, Torbalı, Spor

Kaynak: DHA

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