Torbalı'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.28.07.2019 16:58
İzmir Torbalı'nın kırsal Düverlik- Helvacı- Taşkesik mahalleleri arasında, saat 16.00 sıralarında, ormanlık alanda yangın çıktı.
YANGIN KOMŞU İLÇELERE DE SIÇRADI
Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlıktaki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin komşu Bayındır ilçesi Arıkbaşı Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Helikopterler, Arıkbaşı Göleti'nden aldıkları suyu yaptıkları sortilerle yanan alana boşaltırken, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürüyor.
Torbalı, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA