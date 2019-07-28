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Torbalı'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Torbalı ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

28.07.2019 18:15 Torbalı'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Torbalı ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.



İtfaiye, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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