Torbalı'da orman yangını (3)

TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 12 arazöz 5 helikopter ve 70 kişilik orman personelinin yaptığı çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yangının ilk belirlemelere göre Düverlik Mahallesi Kurudere mevkiindeki ormanlık alanda piknikçilerin yakmış olduğu ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı tespit edildi. Yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, savcının talimatı ile yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,