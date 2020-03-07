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Torbalı'da şehitlere saygı yürüyüşü

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İdlib şehitleri için kortej yürüyüşü ve anma programı düzenledi.

07.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:56Torbalı'da şehitlere saygı yürüyüşü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, şehitleri için kortej yürüyüşü ve anma programı düzenledi.
Kortej yürüyüşüne ilçedeki tüm okullardan öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ile Ertuğrul'dan belediye meydanına yürüyen öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Daha sonra belediye meydanında toplanan öğrenciler ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşı'nı okudu.
Etkinlikte bir imam hatip lisesi öğrencisi şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okudu.

Torbalı, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

7.03.2020 16:26:03