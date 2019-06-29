29.06.2019 12:15
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Torbalı'da su kesintisine tankerli çözüm

Torbalı

İzmir'in Torbalı ilçesinde su kesintileri yaşanan 7 Eylül Mahallesinde muhtarlık tarafından su tankeri hizmete sokuldu.

İzmir 'in Torbalı ilçesinde su kesintileri yaşanan 7 Eylül Mahallesinde muhtarlık tarafından su tankeri hizmete sokuldu.
Mahalle Muhtarı Ömer Yadık, yaz aylarıyla birlikte mahallede saatler süren kesintiler yaşandığını, konuyu İZSU ekiplerine aktardıklarını ifade etti.
Kesintilerin nedeninin araştırıldığını, basınç seviyesinin düşük olmasından kaynaklandığının ifade edildiğini ancak henüz çözüm bulunamadığını kaydeden Yadık, "Mahallemizde gün içerisinde saatlerce sular kesiliyor. Vatandaşlar hiçbir iş yapamaz duruma geldi. Henüz sorunun kaynağı bulunamadı. Biz de son çare olarak tankerle mahalleye su getirmek zorunda kaldık. Mahalledeki su kesintilerinden kaynaklanan sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Yetkililer bu duruma duyarsız kalmasın." dedi.
Kaynak: AA
Eylül , Torbalı , Güncel

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