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Torbalı'da tekel bayisine uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde tekel bayisinde yapılan aramalarda 520 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

20.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:30Torbalı'da tekel bayisine uyuşturucu operasyonu
İzmir'in ilçesinde tekel bayisinde yapılan aramalarda 520 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Türkmenköy Mahallesi'nde bir tekel bayinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 520 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu madde öğütmek ve etkisini artırmak amacıyla kullanılan aparatlar, tabanca ile mühimmat ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.Y.'nin cezaevi firarisi olduğu da öğrenildi.

Torbalı, Güncel

Kaynak: AA

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