Torbalı'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Torbalı
ilçesinde, tekne motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde park halindeki çekicinin üzerindeki teknenin motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayla ilgili H.A. ve C.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Öte yandan, zanlıların hırsızlık amacıyla kullandıkları aracın plakasını çamurla kapattıkları öğrenildi.