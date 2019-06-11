Torbalı'da uyuşturucu operasyonları

İzmir
'in Torbalı
ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 103 kök kenevir bitkisi ile 250 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçuburun ve Aslanlar mahallelerinde uyuşturucu ticareti amacıyla kenevir ekildiği ihbarı üzerine 3 ayrı bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 103 kök ekili kenevir bitkisi ile kurumaya bırakılmış 250 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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