Torbalı'da zanlının saklandığı evden silah ele geçirildi

İzmir Torbalı'da bir doktor ve bir doktor eşini öldürüp ardından polis memurunu yaralayarak kaçan ve ağır yaralı olarak yakalanan Enver Yıldız'ın (30) saklandığı evden bir silah ele geçirildi. Mahalle sakinleri, zanlının saklandığı evde oturan şahısların mahalleye yeni taşındığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İzmir'de gerçekleşen cinayetlere ilişkin bir açıklama yaparken, "Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım" dedi.



İzmir'de dün gece saatlerinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı ve Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'ni n eşi Hatice Gülcemal'i öldürüp bir polis memurunu ağır yaralayan zanlı Enver Yıldız (30), Atatürk Mahallesi 1591. Sokak'ta bir yakınlarının evinde bulundu. Zanlı, çıkan çatışmada ağır yaralanarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Katil, ilk önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından da Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi. 17 suçtan sabıkalı olan Yıldız'ın evlerinde saklandığı S.D. ve M.Ö. de gözaltına alındı. Mahalle sakinleri, şahısların mahalleye yeni taşındığını belirtirken, olay yeri inceleme ekipleri evde bir adet silah da ele geçirdi.



"Sırtında tampon vardı"



Olayın görgü tanığı vatandaş, "Bu kişileri ilk kez gördük. Kaldıkları bina yeni bir yapı. Bu kişiler de yeni taşınmış. Polisler sabah operasyon yaptı. Pencereler kapalı olduğu için ses duymadım ama kızım 'baba kalk, asker ağabeyler geldi' diyerek beni uyandırdı. Şahsı yaralı olarak içeriden çıkardılar. Sırtından vurulmuştu. Sırtında tampon vardı. Daha sonra iki kişiyi daha evden çıkardılar.



"Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İzmir'de gerçekleşen cinayetlere ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Gece saatlerinde İzmir'den gelen haberler, tüm sağlık camiamızı büyük bir üzüntüye sevk etmiş, hepimizi derinden sarsmıştır. Bir gaspçı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda Torbalı İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal hayatını kaybetmiştir. Hepimizin başı sağ olsun. İlçe Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park, daha önce 17 suçtan sabıkası bulunan bir şahıs tarafından gece saat 9 civarında evine zorla girilerek gasp edilmeye çalışılmış ve ateşli silah ile başından vurulmuştur. Ağır yaralı halde Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan İlçe Müdürümüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı aynı bölgede ikamet eden Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Harun Gülcemal'in evine de aynı şekilde gasp amaçlı girmeye çalışmış, saldırıda hekimimizin eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürmüştür. Olay sonrasında gaspçının yeri, emniyet ekipleri tarafından tespit edilmiş ve çıkan çatışmada bu kez bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralanan emniyet mensubunun tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam etmektedir. Fail, kısa süre önce emniyet ekipleri tarafından yaralı olarak ele geçirilmiştir. Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım. Başımız sağ olsun."



Olayın geçmişi



İzmir Torbalı'da dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitede oturan Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park'tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Alpkent Mahallesi 1032. Sokak'ta bir cinayet daha işlendi. Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek para isteyen şahıs, Harun Gülcemal'i tehditle evine kadar götürdü ve burada da Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü. Harun Gülcemal'i evin aşağısındaki bankamatiğe götürerek para çektiren zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı.



Bu olayların ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki cinayet arasında bağlantı olabileceği şüphesiyle alarma geçti ve soruşturmayı bu yönde genişletti. Saldırganın Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir otelde olduğu belirlenirken, ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada polis ve jandarmanın "Teslim ol" çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi. Ayağından yaralanan şahıs otelin alt katında bulunan marketin pencere camını kırarak arka taraftaki araziye kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru Y.K.(35), Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen polis memuru, buradan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. - İZMİR

