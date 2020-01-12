Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı Diyarbakır'da toprağa verilecek

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Hatice Gülcemal'i (52) tabancayla vurarak öldüren, polis memuru Yaşar Kahırlı'yı (35) da ağır yaralayan, yakalandıktan sonra tutuklanıp konulduğu cezaevinde kendini asan Enver Yıldız'ın cenazesi (30), toprağa verilmek üzere Diyarbakır 'a götürüldü.

Torbalı'da, 29 Aralık günü saat 21.30 sıralarında Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yıldız, yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51), 500 TL alıp, kaçtı. Yıldız, ardından 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip, para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal direndi. Yıldız, tabancasını çekip Hatice Gülcemal'i de vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i de en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Polis ekipleri, Enver Yıldız'ın peşine düştü. Yapılan çalışmayla bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, polisi fark edince çatışmaya girdi. Yıldız, polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Yıldız, saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından vurularak yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürdüğü ve suçunu itiraf ettiği belirtildi. İfadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi. Ayrıca, Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Enver Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çifte cinayet zanlısı Yıldız'ın adliyeye sevk edilmeden önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde, 2 Ocak gecesi bacağındaki alçının bağları ve atletiyle kendini asmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın intihar girişiminin, polislerin müdahalesiyle önlendiği öğrenildi. Yıldız'ın avukatı Barış Akyol, "Müvekkilim olay nedeniyle pişman. Ölmeyi bile düşünmüş hatta intihara kalkışmış. Boynundaki izden de bu durum fark ediliyor" dedi.

Yaklaşık 1 haftadır cezaevinde olan Enver Yıldız, dün öğleden sonra, tek kaldığı hücrede kendini eşofmanın bağcığıyla tavana astı. Ceza infaz memurları tarafından bağcığa asılı halde bulunan Yıldız'ın gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.

Yıldız'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Yıldız'ın cenazesi, sabah erken saatlerde yakınları tarafından teslim alındı. Ailenin, cenazeyi Diyarbakır'a götürüp, toprağa vereceği öğrenildi.