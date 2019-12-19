Haberler » Güncel » Torbalı'daki kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi - Haber

Torbalı'daki kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Torbalı'daki Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildiİzmir'in Torbalı ilçesindeki 54 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından 45 yıl sonra gönderilen berat ve madalyalar törenle dağıtıldı.

19.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:58
'daki gazilerine madalya ve beratları verildi
İzmir'in Torbalı ilçesindeki 54 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından 45 yıl sonra gönderilen berat ve madalyalar törenle dağıtıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Torbalı'daki 54 gaziye madalya ve beratlarının dağıtımı için bugün Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sabittin Keskin, Torbalı İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Abdulsamet Korkmaz, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve gaziler katıldı. Törende konuşan Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Harekata katılarak bugün burada olan kahraman gazilerimiz büyük bir zafere imza atıp, Kıbrıs Türkleri'ni özgürlüğe kavuşturdular dedi. Kaymakam Öter, Yıllardır gazilerimiz bugünü bekliyordu. 1974 yılına kadar Kıbrıs Türklerine Rumlar tarafından planlı bir şekilde işkenceler ve zulümler yapıldı. Kardeşlerimize yapılan bu zulme ülkemiz hiçbir zaman kayıtsız kalmadı. Harekata katılarak bugün burada olan kahraman gazilerimiz büyük bir zafere imza atıp, Kıbrıs Türklerini özgürlüğe kavuşturdu. Bu yüzden onlara minnettarız. Türk milleti hiçbir zaman hiç kimseye boyun eğmemiştir. Bunu Çanakkale'de de, Büyük Taarruz'da da, Kıbrıs Harekatı'nda da, 15 Temmuz'da da, Kuzey Irak'ta da gördük. Türk milleti her zaman düşünmeden, mazlumun yanında olmuştur dedi.
Konuşmaların ardından 54 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları protokol üyeleri tarafından tek tek dağıtıldı. 45 yıl sonra onurlandırılan Kıbrıs gazileri, büyük mutluluk yaşadı.
Torbalı'daki kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Torbalı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   Molada 'kaya tuzu' ile terapi - Haber
15:08   Antalya'da "Fikri Mülkiyet Hukuku" Çalıştayı - Haber
15:04   Magandalar şehir mobilyalarına zarar verdi - Haber
15:03   Kalp krizi geçiren sürücüyü trafik uygulamasındaki polis hayata bağladı - Haber
15:02   Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 15:10:32