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Torbalı'daki peş peşe cinayetler - Zanlının güvenlik kamerası görüntüleri

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.

30.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:35
'de İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, zanlının eşkalini belirleyen polis ekipleri, Torbalı'nın Atatürk Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda Enver Y'yi (30) saklandığı evde yaralı olarak yakaladı.
Olay
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), dün akşam İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine yaklaşık 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
İlk tespitlere göre, şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü öğrenilmişti.
Zanlının Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürdüğü ve kartından bin 500 lira çektiği, parayı aldıktan sonra Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gittiği belirtilmişti.
Zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.
Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.
Zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.
Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheli, Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış, zanlının Enver Y. ismiyle otele kayıt yaptırdığı, Diyarbakır'dan da 3 gün önce geldiği belirtilmişti.
Torbalı'daki peş peşe cinayetler - Zanlının güvenlik kamerası görüntüleri

Hatice Çarpar, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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