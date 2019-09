Torbalı ekonomisi Trabzon'da tanıtıldı

Karadeniz'e çıkarma yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) heyetini karşılayan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu, "Torbalı'nın gelişimini takdirle izliyoruz" dedi. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ise "Torbalı'nın yatırım cazibesini her yerde anlatıyoruz" dedi.Torbalı Ticaret Odası (TTO) Karadeniz'e düzenlediği iş gezisi kapsamında dün ilk olarak Trabzon'a gitti. TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ve Meclis Başkanı Erkan Aksoy başkanlığındaki 30 kişilik heyet Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu'nun karşılaması ve karşılıklı iş görüşmeleri ile başladı. İlk durağı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olan Torbalı heyeti, ardından Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) misafiri oldu. Borsa binasında Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde Trabzon ve Torbalı'nın sanayi potansiyeli değerlendirildi. İkili görüşmeler yapıp kentin ticaret ve sanayi potansiyeli ile ilgili olarak incelemelerde bulunan heyet, bugün Rize'de Ticaret ve Sanayi Odası'na mensup işadamları ile bir araya gelecek.İpek yolunun kadim şehriKarşılıklı bilgilendirme sunumlarının yapıldığı toplantıda konuşan Trabzon TSO Başkanı Hacısalihoğlu ilk olarak Trabzon TSO'nun faaliyetlerini anlattıktan sonra şunları söyledi "Bugün ülkemizin en batısından şehrimizi ziyaret etmeye gelen siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük onur duyduk. Torbalı Ticaret Odası'nın çalışmalarını yakından takip ve takdir ediyoruz. Bu ziyaretin ticari ilişkiler kurarak taçlanmasını ümit ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 1.3 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Bu ihracatın büyük bir bölümünü fındık ve balıkçılık oluşturmaktadır. Son yıllarda devletin büyük desteğiyle yatırımların cazibe merkezi haline geldik. İpekyolu'nun kadim şehirlerinden Trabzon'da ticaretin ve sanayinin gelişmesi doğrultusunda 2009 yılında ilk adımlarını attığımız Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destekleriyle hayata geçirmiş bulunduk. Gerek teşvikler gerekse yatırım olanaklarının iyileşmesi ile bölgenin en önemli yatırım merkezi haline geldik" dedi.Olgun: Ticarette köprü olacağızTorbalı ekonomisini anlatmak için Nisan ayında; Urfa, Diyarbakır ve Mardin'i kapsayan Güneydoğu gezisinin ardından Karadenizli işadamları ile buluşmak için yola koyulduklarını ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise konuşmasında şunları söyledi: "Bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan başta Trabzon TSO Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu olmak üzere bütün yönetimine ve meclisine heyetimiz adına şükranlarımı sunuyorum." Torbalı ekonomisinin gelişimi ile ilgili bilgi veren Olgun "Amacımız Türkiye'nin dört bir yanında Torbalı'nın yatırım olanaklarını anlatıp ticarete köprü olmak istiyoruz. Son yıllarda ekonomi alanında büyük bir sıçrama yaptık. Bu gelişimi ve yatırım cazibemizi her yerde anlatmamız gerekiyor. Cazip Kent Torbalı sloganı ile yola koyduk ve Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşması için ilçe olarak üzerimize düşeni yapmak için çabalıyoruz" dedi.Ticaret Borsasında sıcak karşılamaTorbalı Ticaret Odası'nın Trabzon'daki ikinci durağı ise Ticaret Borsası oldu. Burada Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk tarafından karşılanan heyet bölgenin ticari gelişimi ile ilgili bilgi aldı. Özellikle çay ve fındık üretimi ile ilgili detaylı bilgi veren Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan ve Meclis Başkanı Arslantürk, Torbalı'nın gelişimini yakından takip ettiklerini ifade ettiler. TTO Meclis Başkanı Erkan Aksoy ise "Bölge ekonomisi ile ilgili önemli bilgiler aldık. Amacımız her iki böleninin ticari tecrübelerini paylaşmak. Umarız buradaki ziyaretler ilerleyen süreçlerde ticari alış verişler ile taçlanır" dedi. Torbalı Ticaret Odası heyeti kentte son olarak Uzun Göl, Atatürk Köşkü ve Sümela Manastırı'nı ziyaret etti. Heyet bugün Rize'de temaslarda bulunacak. - İZMİR