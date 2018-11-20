Torbalı Mesajları

15 yıllık görev süresinin bitimine 6 ay kala "yeni dönemde aday olmama kararını" kamuoyuyla paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelere düzenlediği "teşekkür"ziyaretleri kapsamında bu kez Torbalı'ya gitti. Çapak, Tulum, Subaşı, Atalan ve Göllüce köylerinin ardından ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocaoğlu'na, Torbalı eski Belediye Başkanı İsmail Uygur da eşlik etti.

"ÇOK YAŞA MAVİ GÖZLÜ ADAM"

Ziyaretler sırasında hem vatandaşlar hem de Başkan Kocaoğlu duygulu anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bugüne kadar verdiği hizmetlerden çok memnun olduklarını söyleyen Torbalılılar, özellikle tarıma ve hayvancılığa yardımlarından ötürü "Koca Başkan"a teşekkür etti. Tulum Köyü'nde bir kadının, "Bizi yarı yolda bırakma Başkanım" sözleri üzerine duygulanan 65 yaşındaki Nuray Vurmaz, gözyaşlarını tutamadı. Sulama Kooperatifi Başkanı Faruk Vurmaz'ın Başkan Kocaoğlu'na teşekkür ederken söylediği "Çok yaşa mavi gözlü adam" sözleri uzun süre alkışlan dı. Bir başka vatandaş, Aziz Kocaoğlu'na şükranlarını, "Senin yerini kim dolduracak? Sen bizim babamız, ailemizin en büyük reisisin" sözleriyle ifade etti.

"HERKESİN NASİBİNDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOKTUR"

Bir araya geldiği Torbalılıların bu içten seslenişleri karşısında duygulanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Koltuğa yapışanın bir daha kalkmadığını" dile getirerek bu konuda Türkiye'ye örnek olmak istediğini söyledi. Bundan sonraki görevinin ağabeylik olacağının altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Belediye başkanlığı bir dönem yapılır, yine seçilirse devam eder. İlk sefer seçimi kazanamazsa ikinci kez aday olma hakkı vardır. Olmuyorsa da, herkesin nasibinde belediye başkanı olmak yoktur" dedi.

"BİZİM SAYEMİZDE TARIM BAKANI İZMİR'DEN ÇIKTI"

Yerine gelecek belediye başkanının kendisiyle yarışacağını kaydeden Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelen arkadaş ona göre çalışacak, üretecek ve sizlere layık olacak. Yeter ki, macera peşinde koşmasın, hayali projelere girişmesin. Yapılacak iş çok.Tarım kalkınırsa, Türkiye de bağımsız bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk, 'Köylü milletin efendisidir' diyerek her şeyi özetlemiş. Türkiye'yi kalkındırmak için başka formül aramaya, başka devletlerin kuyrukçuluğunu yapmaya gerek yok."

Daha önce GAP Projesi nedeniyle tarım bakanlarının genellikle Urfalı siyasetçiler arasından seçildiğini de hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bizim tarımda hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde, şimdi ilk defa İzmir'den bir Tarım Bakanı çıktı. Umarım o da çalışır, köylüye faydalı olur" diye konuştu.