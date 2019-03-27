Torbalı'nın Millet Bahçesi Doldu Taştı

Gazeteciler kahvaltının ardından Başkan Görmez ile beraber Millet Bahçesi'ni gezdi. Millet bahçesi ilk gün dolup taştı

Torbalı Belediyesi, 22bin metrekarelik alanda projelendirdiği ilçenin cazibe merkezlerinden biri olacak Millet Bahçesi'ni hizmete açtı. Torbalı'da yayın yapan yerel medya temsilcileri, Torbalı Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Bahçesi'nde Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile bir araya geldi. Burada kahvaltı yapan gazeteciler, daha sonra Millet Bahçesi'ni gezdiler. Gazete temsilcilerini ağırlayan Başkan Görmez, "5 yıldır Torbalı'mıza 307 adet proje kazandırdık, son olarak burada görmüş olduğunuz Millet Bahçemizi hizmete açtık. Yaptığımız tüm eserlerin, projelerin, hizmetlerin en büyük şahitleri de güzide basınımızın siz değerli temsilcileri oldunuz" dedi. Millet Bahçesi hakkında da bilgi veren Başkan Görmez, gazetecilere teşekkür etti.

MİLLET BAHÇESİ'NE İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Torbalı'nın Cumhuriyet, Alpkent ve Ertuğrul mahallelerinin arasındaki toplam 25 bin metrekarelik bir arsa Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi yapılmak üzere Torbalı Belediyesi'ne devredilmişti. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın büyük destek verdiği proje kapsamında, söz konusu alana 2 bin kişi kapasiteli ve 1037 metrekarelik alana sahip amfi tiyatro, bin metrekarelik lazer ışıklı, dans eden havuz, toplam 600 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafeterya, 700 metre uzunluğunda tartan pistten oluşan yürüyüş ve koşu yolu,2 bin 600 metrekarelik çocuk oyun sahası ile aileler için Millet Kıraathanesi yapıldı. Seçim yasakları sebebiyle resmi açılışı seçim sonrasına bırakılan Millet Bahçesi'ne Torbalı halkı da yoğun ilgi gösterdi. İlk günden Millet Bahçesi'ni görmeye gelen vatandaşlar, projeye hayran kaldılar. Başkan Görmez'i tebrik eden vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdiler. Torbalı'nın böyle projelere ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Görmez, önümüzdeki dönem benzer projelerin sayısının artacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler