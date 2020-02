Torbalı Ticaret Odasından deprem eğitimi

Elazığ'a 1 tır yardım malzemesi gönderen Torbalı Ticaret Odası (TTO), AFAD uzmanlarının katılımı ile "Temel Afet Bilinci ve Deprem " semineri düzenledi. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Torbalı 1. derecede deprem bölgesinde yer alıyor. Yapılarımız depreme hazır olmalı. Bireysel olarak da her birey deprem eğitimi almalı" dedi.Torbalı Ticaret Odası (TTO) kent genelinde deprem farkındalığını oluşturmak ve deprem bilincini artırmak amacıyla İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile birlikte Adnan Öztaş Toplantı Salonunda "Temel Afet Bilinci ve Deprem" başlıklı seminer gerçekleştirdi. Seminerde; bu alanda yaptıkları başarılı çalışmalarla bilinen AFAD Uzmanları Yüksek Jeoloji Mühendisi Heval Yarıtaş Çetin ve Sivil Savunma Uzmanı Ali İhsan Körpeş konuşmacı olarak katıldı.Seminerde açılış konuşması gerçekleştiren Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Öncelikle Elazığ depreminde, İdlib'te, Van'da ve İstanbul'da hayatını kaybeden asker ve vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ailelerine ve yakınlarına sabırlar versin. Bizde Torbalı Ticaret Odası olarak üyelerimizin ve vatandaşlarımızın destekleriyle geçtiğimiz hafta 1 tır dolusu yardımı Elazığ'daki AFAD yetkililerine teslim ettik. Son günlerde yaşadığımız doğal afetler gösteriyor ki bu tarz seminerlere her bir bireyin katılması gerekiyor. Bizde bu sebeple AFAD İzmir Şube Müdürlüğü ile birlikte bu semineri düzenliyoruz. 31 Mart 1928'de Batı Anadolu'yu sarsan 6,5 büyüklüğündeki Torbalı depremi İzmir ve yakın çevresinin yaşadığı en büyük depremlerden biridir. Bu depremde 50 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce insan evsiz kalmıştı. Yapılarımız depreme dayanıklı olmalı. 2000 yılından sonra yapılan yapılar güven veriyor" dedi."Afete hazır olmalıyız"Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) şimdiye kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Heval Yarıtaş Çetin, "Biz AFAD olarak gerçekleştirdiğimiz bu tür eğitimlerle afete hazır bilinçli toplumlar oluşturmayı hedefliyoruz. Afet bilinci kültürüne sahip biri, sorunun değil çözümün bir parçası olmak için çalışır. Eğitimimiz afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olmak üzere üç temel başlıkta toplanıyor. Bölgemizde afete dönüşebilecek en önemli tehlike depremlerdir. AFAD olarak 81 ilimiz ve ilçeleri için ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşların da dahliyle bir acil durum planımız bulunmaktadır. Bu acil durum planları AFAD tarafından düzenlenen tatbikatlar ile sürekli güncel kalıyor. Afet öncesinde her ailenin mutlaka bir afet planının olması lazım ve bu plana bütün aile fertlerini dahil etmeliyiz" diye konuştu. - İZMİR