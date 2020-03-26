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Torchlight III'ün Yeni Fragmanında Sharpshooter Sınıfı Tanıtılıyor

Perfect World Entertainment ve Echtra Games tarafından yayınlanan yeni Torchlight III fragmanda, Sharpshooter sınıfının tanıtımı yapılıyor.

26.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:34
Torchlight III'ün Yeni Fragmanında Sharpshooter Sınıfı Tanıtılıyor
Perfect World Entertainment ve Echtra Games tarafından yayınlanan yeni Torchlight III fragmanda, Sharpshooter sınıfının tanıtımı yapılıyor.

Torchlight III, Ocak ayı içerisinde duyurulmuştu. Oyunun geliştirilmesine esasen Torchlight Frontiers olarak başlanmıştı. Ne var ki sonradan ilk iki Torchlight için tam bir halef olduğunun anlaşılması, üstüne bir de Alfa versiyonunu test edenlerin yaptıkları geri dönüşlere bağlı olarak oyunun serinin köklerine döndürülmesine karar verilmişti. Bu karşımıza Torchlight III duyurusunu çıkartmıştı.

Klasik Act yapısı üzerine kurulu olacak oyunda, daha iyi bir deneyim sunulabilmesi için çoğu bölge özel olarak ayarlanmış ama oyuncular halen ortak kullanım alanlarında birbirleriyle karşılaşabilecek ve birlikte oynayabilmek için gruplar oluşturabilecekler. Karakterinizi yaratırken çevrimiçi ve çevrimdışı mod seçimi yapabilmeniz mümkün olacak.

Sharpshooter sınıfının tanıtımının yapıldığı yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu yeni sınıf, ok gibi uzak mesafeli silah hassasiyet yetenekleri ile büyülü eşyaları birleştirerek, düşmanları oldukça uzak mesafelerden vurabileceksiniz. Bu sayede, oyunun haritasındaki düşman sürülerine karşı büyük bir avantajınız olacak. Harita üzerindeki farklı bölgeleri gezerek bu sınıftaki karakterinizin yeteneklerini geliştirerek farklı özellikler kazanabilecek ve cephanenizi yenileyebileceksiniz.

Sharpshooter şu an devam etmekte olan kapalı alfa testinde bulunuyor. Torchlight III oyununun çıkışında da seçilebilir sınıfların arasında yer alacak.

Torchlight III Yaz mevsiminde PC (Steam), sonrasında ise PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji

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