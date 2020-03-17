Töre cinayetinin firari hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş'ın(28) 'töre' gerekçesiyle sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili görülen davada firari olarak yargılanan ve verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 18 yıla düşürülen Ünal Karakaş, Diyarbakır'da yakalandı.
17.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:07
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş'ın(28) 'töre' gerekçesiyle sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili görülen davada firari olarak yargılanan ve verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 18 yıla düşürülen Ünal Karakaş, Diyarbakır 'da yakalandı.
Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşini terk eden 6 çocuk annesi Safiye Karakaş, 10 Mayıs 2017 günü, İzmir 'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında, eşinin yeğeni Abdullah Karakaş tarafından tabancayla öldürüldü. Cinayetin ardından Abdullah Karakaş ile Mehmet K. ve Hüseyin K. tutuklandı.Cinayete karıştıkları belirlenen Ünal Karakaş ve Sadiye B. ise yakalanamadı.'Töre saikiyle öldürme' suçundan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Abdullah Karakaş, 'Tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis ile 2 bin TL para cezasına çarptırıldı. Yargılama sırasında tahliye edilen sanıklardan Mehmet K.'ye, 'Tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme suçuna azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Firari sanık Ünal Karakaş ise, 'Tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme suçuna yardım etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.Ancak mahkeme, firari sanığın cezasını 'suça yardım sıfatıyla katıldığı' gerekçesiyle 18 yıla düşürdü. Hüseyin K. beraat ettirilirken firari sanık Sadiye B.'nin dosyası ayrıldı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkındaki hapis cezası kesinleşen Ünal Karakaş'ın Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Mahallesi'nde yaşayan M.S.'nin evinde saklandığı bilgisini elde etti. Adrese baskın düzenleyen jandarmayı gören Karakaş, kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın sonunda yakalanan Ünal Karakaş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Diyarbakır, İzmir, Güncel
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