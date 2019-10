Töre: "Oynasam da oynamasam da ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım"

Yeni Malatyaspor'un sezon başı Beşiktaş'tan transfer ettiği orta saha oyuncusu Gökhan Töre, tekrar milli formayı giymek istediğini belirterek, "Oynasam da oynamasam da o ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım, taşımaya da devam edeceğim. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bütün Milli Takımı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim. Büyük bir başarı elde ettiler" dedi.Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Gökhan Töre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Gökhan, "Benim kalbim ve ruhum her zaman Milli Takım ile birlikte. Oynasam da oynamasam da o ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım, taşımaya da devam edeceğim. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bütün Milli Takımı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim. Büyük bir başarı elde ettiler. Yeni Malatyaspor'a katkı sağlamak adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve buradaki atmosfer çok iyi. Konyaspor maçı için hazırlık yapıyoruz. Benim de sakatlığım bitti. Allah'ın izniyle Konyaspor maçında kadroda olacağım" dedi."KONYASPOR MAÇINDA HOCAMIZ BANA GÖREV VERİRSE BEN HAZIRIM"Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu da belirten Gökhan, sözlerine şöyle devam etti:"Dediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Yeni Malatyaspor'un hem de Türk halkının benden beklentileri çok büyük. Çalışmalarıma devam ederek tekrar Milli Takım'a dönmeye çalışacağım. Çok şükür eskisinden daha iyiyim. Talihsiz bir olay oldu Trabzonspor maçında. Arka adele yırtığı oluştu. Konyaspor maçında Hocamız bana görev verirse ben hazırım.""İNSANLARI BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR, BAĞIRLARINA BASTILAR"Şehre alıştığını ve Malatyalıların kendisini çok sıcak karşıladığını belirten başarılı futbolcu, "Malatya halkı çok sıcak bir halk. İnsanları beni çok iyi karşıladılar, bağırlarına bastılar. Benden beklentileri çok büyük. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ediyorum. İnşallah Konyaspor maçında takıma katkımı sağlayacağım diye düşünüyorum. Tabi hocamız uygun görürse inşallah süre almak istiyorum" diye konuştu.(MT-SD-ORT-S)