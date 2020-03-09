"Töre" oyunu Akşehir'de sahnelendi
Akşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında "Töre" isimli tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu.
09.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:55
Akşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında "Töre" isimli tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu.
Akşehir Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, sanatseverler zaman zaman hüzünlenirken, zaman zaman da eğlenceli anlar yaşandı.
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, oyunculara günün anısına bir plaket takdim ederken, teşekkür etti.
Daha sonra vatandaşlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.
Akşehir Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, sanatseverler zaman zaman hüzünlenirken, zaman zaman da eğlenceli anlar yaşandı.
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, oyunculara günün anısına bir plaket takdim ederken, teşekkür etti.
Daha sonra vatandaşlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Töre" oyunu Akşehir'de sahnelendi
Manşet
Haberler
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi