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Tören iptaline rağmen 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'ni yalnız bırakmadılar

Tören iptaline rağmen 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'ni yalnız bırakmadılar 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde yapılması planlanan program korona virüs salgını sebebiyle iptal edildi.

18.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:40
Tören iptaline rağmen 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'ni yalnız bırakmadılar
Tören iptaline rağmen 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'ni yalnız bırakmadılar
ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde yapılması planlanan program korona virüs salgını sebebiyle iptal edildi. Buna rağmen bugün abideyi ziyaret eden az sayıda vatandaş mezarlıklarda dualar edip, bol bol fotoğraf çekildi.
Dünyayı etkisini altına alan ve Türkiye'de de yayılmaya başlayan korona virüs tehdidi, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenlerini de olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz cuma günü İl Anma Komitesi korona virüs salgını sebebiyle stadyumdaki programın iptal edildiğini duyurdu. Pazartesi günü alınan bir başka kararda ise yine aynı sebeple Şehitler Abidesi'ndeki törenin de yapılamayacağı açıklandı. İptallerin arka arkaya geldiği Çanakkale'deki 18 Mart törenleri, bu sabah şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sade bir çelenk töreni ile başladı ve tamamlandı.
Şehitler Abidesi'ndeki törenlerin iptal edilmesinin ardından bugün abidedeki sessizlik dikkat çekti. Törenler için hazırlanan platformların ise işçiler tarafından sökülmesine ve meydandan kaldırılmasına devam ediliyor. Korona virüs salgını sebebiyle yoğunluğun yaşanmadığı Şehitler Abidesi, her şeye rağmen bu özel günde az sayıda vatandaş tarafından unutulmadı. Bazıları turlarla, bazıları ise aileleriyle Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlar, 18 Mart'ta şehitleri yalnız bırakmak istemediklerini ve burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, şehitler için bol bol dua etti.

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, Genel

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