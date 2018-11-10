Törende Rahatsızlanan Kıbrıs Gazi, Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen törende rahatsızlanan Kıbrıs
gazisi Hüseyin Çepik, kaymakamın makam aracıyla hastaneye kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti
'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında Viranşehir ilçesinde de anıldı.
Törene katılan ve bu sırada fenalaşan Kıbrıs gazisi Hüseyin Çepik'e, alanda bulunan Dr. Yusuf Altınöz, anında müdahale etti.
Çepik, daha sonra Kaymakam Ömer Dereci
'nin makam aracıyla Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çepik, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:00