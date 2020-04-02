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Torkulu bisikletçilerden "Evde kal" çağrısı

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı antrenör ve sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" çağrısına, bisikletlerine evde binerek destek verdi.

02.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:26
Torkulu bisikletçilerden
Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı antrenör ve sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" çağrısına, bisikletlerine evde binerek destek verdi.
Antrenör İsmail Uğurlu, yayımladığı videoda, Türkiye olarak zor zamanlardan geçildiğini belirtti.
Bu zorlu süreçlerden yine birlikte çıkılabileceğinin altını çizen Uğurlu, şunları kaydetti:
"Biz de devletimizin ve bakanlığımızın çağrılarıyla zorunlu olmadığımız sürece evden çıkmıyoruz. Evde hareketsiz kalmayarak, 'evde kal spordan kalma' diyoruz. İnşallah bu zorlu süreç geride kalacak, biz ülke olarak tekrar birbirimize kenetlenerek, eski günlerimize döneceğiz. Eski günlerimize dönmek istiyorsak şimdi evde kalacağız. Çünkü biz birbirimize yeteriz. Biz birlikte Türkiye'yiz."
Yayımlanan görüntülerde sporcular, bisiklet üzerinde "Evde kal spordan kalma." ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Torku Şekerspor, İsmail Uğurlu, Türkiye, Spor
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Haberler ›› Spor ››Torkulu bisikletçilerden 'Evde kal' çağrısı - Spor
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