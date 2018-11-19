Tornacılığı Sanatla Buluşturdu, Uluslararası Yarışmalarda Ödüller Aldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:37



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:37

ZONGULDAK'ta baba mesleği tornacılığı sürdüren makine mühendisi Şafak Tortu (66), karikatürle başladığı sanat hayatını fotoğrafçılıkla sürdürerek Macaristan, Fransa, Singapur, Romanya ve Amerika gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası birçok yarışmada birincilikler ve madalyalar alarak büyük başarılar elde etti.Babasının torna atölyesinde yetişen şafak Tortu, lise eğitimini tamamladıktan sonra Galatasaray Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde Makine Mühendisliği'nden mezun oldu. Ardından yetiştiği atölyeye dönen Tortu, babasıyla birlikte işleri büyüttü. Atölyesinde 30 işçiye istihdam yaratan Tortu, aynı zamanda üniversitede tanıştığı karikatür çizimine devam etti. Tortu, 1977 yılında 'Nasrettin Hoca Karikatür Yarışması'nda ilk ödülünü aldı. Atölyesinde hediyelik maden işçisi heykelleri de yapan Tortu, bir süre sonra da fotoğraf sanatına başladı. Tortu, asıl başarılarını çektiği fotoğraflarla gerçekleştirdi. Sanayide yetişmesini fotoğraflarına yansıyan Tortu, 1978 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği 'Sanayi ve İnsan' konulu fotoğraf yarışmasında ödül aldı. Çektiği fotoğraflarla birçok yarışmada madalya ve ödüller alan Tortu, 2010 yılında Dünya Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından en prestijli unvan olan 'Artist' unvanı aldı. Fotoğraflarındaki başarılarına devam eden Tortu'nun bu unvanı 1 yıl sonra ise 'Exellence' mertebesine yükseltildi. 2012'de Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun(FIAP) Macaristan'da düzenlediği yarışmada ise 'İnkar' adlı deneysel fotoğrafıyla altın ve bronz madalya kazandı. Tortu, bugüne kadar Fransa, Singapur, Romanya ve Amerika gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası birçok yarışmada aldığı birincilikler ve madalyalar alarak büyük başarılar elde etti. Babasının vefatının ardından torna atölyesinin de başına geçen Tortu, aynı zamanda kendi torna makinelerini de üretti. Tortu'nun gençliğinde birçok işçinin istihdam ettiği atölyesi ise ekonomide yaşanan sıkıntılar ve gelişen teknolojiyle zamanla küçülmeye gitti. 30 işçinin istihdam edildiği 590 metrekarelik atölyede şimdi 2 işçi istihdam ediliyor.SANAYİYİ SANATLA BULUŞTURDUŞafak Tortu, sanat hayatında 45 yılını doldurduğunu söyledi. birçok başarılarına rağmen torna atölyesinin tozlu makinelerinden vazgeçmediğini söyleyen Tortu, şöyle dedi:"Tornacılık hayatımın bedenen çalıştığım maddiyata dökebildiğim kısmı. Sanatta bunu dengelemek için ruhen çalıştığımız yer. Hem tornacı hem de sanatla uğraşınca hayat dengeleniyor. Ben öyle düşünüyorum. Fotoğrafçılık bana çok şeyler katmıştır. Hep aynı durağan ortamdan kurtarmıştır. Dünya görüşümü değiştirmiştir. Dış dünya ile ilişkimi açmıştır. Daha çok kurgusal fotoğraflar çekiyorum. Karikatürcülük günlerimden kalan bazı fikirler ve teknikleri fotoğrafta uyguluyorum. Çoğunlukla, hesap soran ya da yol gösteren değil, soru sorduran kareler olmasına dikkat ediyorum. Bütün sanat dallarının birbirini beslediğine ve edebiyatın tüm bu dalların anası olduğuna inanıyorum. Sanat hayata, ahlaklı ve sağlam bakmanın tek penceresidir diye düşünüyorum."'TORNACILIK VE SANAT BENİM TUTKUM'Mesleği sorulduğunda mühendis olduğundan önce tornacı olduğunu anlattığını ifade eden Tortu, "Çocukluğumdan beri atölyede çalışıyorum. Yaz tatillerim atölyelerde geçti. Mesleğim sorulduğu zaman makine mühendisliğinden önce tornacıyım diyorum. İşçiyi temsil eden bir meslek. Ben tornacı oldum ilk. Sonra mühendis oldum. İstanbul'da üniversite de karikatürle tanıştım. Sonra fotoğrafçılığa başladım. 20 yıldır dijital makineyle fotoğraflar çekiyorum. Dünya fotoğraf sanat federasyonunu düzenlediği yarışmalarda dereceler aldım. Bu dereceler sayesinde federasyon bana fotoğrafçılar arasında önemli olan önce 'Artist' sonra ' Exellence' unvanını verdi. 18 ülkede 28 ödül aldım. Torna makineleriyle büyüdüm ama sanattan hiçbir zaman vazgeçmedim. Sanat da tornacılık da benim tutkum. Halen ikisini de sürdürüyorum" dedi. - Zonguldak