31.05.2019 10:15
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Toronto Raptors ilk maçta Golden State'i yenip, seride öne geçti

NBA finali ilk maçında Toronto Raptors evinde oynanan maçta son iki yılın şampiyonu Golden State'i 118-109 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA'deki tek Kanada takımı olan Raptors'un sahası Toronto'da oynanan ilk NBA finali, milli marşların okunmasıyla başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-21 önde kapatan Toronto, soyunma odasına giderken farkı 10 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında kontrolü elinde tutmayı sürdüren Toronto, son periyoda da 88-81 önde girdi. Maçların ikinci yarısındaki dönüşleriyle bilinen Golden State'e bu fırsatı vermeyen Raptors, son çeyrekte de farklı oyuncularıyla skor bulmayı sürdürdü ve Kyle Lowry'nin maça nokta koyan üçlüğüyle sahadan 118-109 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

SIAKAM VE LEONARD GALİBİYETİN MİMARLARI

Karşılaşmanın yıldızı Toronto adına 32 sayı 8 ribaund ve 5 asist ile oynayan Paskal Siakam olurken, Kawhi Leonard 23, Marc Gasol 20, Fred Van Fleet 15 sayı ürettiler.

Golden State'de Draymond Green'in 10 sayı 10 ribaund 10 asist ile triple - double yaptığı gecede Stephen Curry'nin 34, Klay Thompson'ın 21 sayısı yeterli olmadı. Serinin ikinci maçı pazar gecesi yine Toronto'da oynanacak.

Toronto Raptors ilk maçta Golden State'i yenip, seride öne geçti

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Kanada, Toronto, Spor

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