Toronto Raptors Son Saniyede Kazandı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Toronto Raptors
, Orlando Magic
deplasmanından Danny Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle 93-91 galip ayrıldı.
18. karşılaşmasında 14. galibiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard
18 sayı, 6 ribaunt, Pascal
Siakam 15 sayı, 9 ribaunt, maçın kahramanı Green ise 13 sayıyla oynadı.
Magic'te Evan Fournier'in 27 sayı, Nikolo Vucevic'in 14 sayı, 18 ribaunt ve Aaron Gordon'ın 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
Sonuçlar
Orlando Magic-Toronto Raptors: 91-93
Orlando Magic,Toronto Raptors
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:40