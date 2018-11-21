21 Kasım 2018, 13:40
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Toronto Raptors Son Saniyede Kazandı

Toronto Raptors Son Saniyede Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, Orlando Magic'i son saniye basketiyle 93-91 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Toronto Raptors, Orlando Magic deplasmanından Danny Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle 93-91 galip ayrıldı.
18. karşılaşmasında 14. galibiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard 18 sayı, 6 ribaunt, Pascal Siakam 15 sayı, 9 ribaunt, maçın kahramanı Green ise 13  sayıyla oynadı.
Magic'te Evan Fournier'in 27 sayı, Nikolo Vucevic'in 14 sayı, 18 ribaunt ve Aaron Gordon'ın 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
Sonuçlar
Orlando Magic-Toronto Raptors: 91-93
Washington Wizards- Los Angeles Clippers: 125-118
Miami Heat- Brooklyn Nets: 92-104
Orlando Magic,Toronto Raptors

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