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Toronto sokaklarında Korona sessizliği

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Korona virüs endişesiyle vatandaşlarına yaptığı evlerinizde kalın çağrısının ardından Toronto şehrinde sokaklar boş kaldı.

20.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:06
Toronto sokaklarında Korona sessizliği
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Korona virüs endişesiyle vatandaşlarına yaptığı evlerinizde kalın çağrısının ardından Toronto şehrinde sokaklar boş kaldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Korona virüs endişesi nedeniyle vatandaşlarına yaptığı sosyal mesafeyi koruma ve evde kalma çağrısının ardından Toronto şehrinde sokaklar boş kaldı. Ülkede okulların tatil edilmesi ve çoğu iş yerinin eden çalışma sistemine geçmesinin ardından, vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ettiler. Ülkedeki bar, kafe, restoran ve sinema gibi mekanların da kapatılması, sokakların yanında metro istasyonları gibi toplu ulaşım araçlarının da boş kalmasına neden oldu.

Kanada'da Korona virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde toplam 873 vaka tespit edildi. - TORONTO

Kaynak: İHA

Etiketler : Justin Trudeau, Toronto, Kanada, Güncel

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