Toros, "Aday olarak Engin Kızılkan arkadaşımızın arkasındayız"

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nın önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimlerinde Hazirun Listesi'nden adının çıkarıldığı gerekçesiyle aday olamadığını ifade eden Alaaddin Toros, başkan adayı Engin Kızılkan'ı desteklediğini açıkladı.



Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 4 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen kongresinde Osman Köksal Bahar başkan seçilmişti. Seçimin adaylarından Alaaddin Toros, genel kurulun divan teşekkülünün usule aykırı olduğu, toplantıda bulunmayan kişiler yerine başka kişiler tarafından imzalar atıldığı, seçimin yapıldığı salonda misafirler ile delegelerin bir arada oturdukları, seçilme yeterliliğine sahip olamayan, diğer başkan adayının 16 yaşındaki oğlunun salon görevlisi olarak görevlendirildiği, delegelerin oylarım kullanırken baskı altına alındığı iddiaları ile iptaline karar verilmesi yönünde Zonguldak İdare Mahkemesi'ne dava açtı.



Bunun üzerine görülen duruşmada seçim iptal edilerek odaya kayyum atandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimde Hazirun Listesi'nden adının çıkarıldığı için aday olamadığını açıklayan Alaaddin Toros, "Önümüzdeki günlerde olağanüstü genel kurul var. Onunla ilgili daha önce 2018 yılında yapılan kongrede usulsüzlükler oldu. Bu kongrenin iptali için ben dava açtım. İptal edildi. İptal edildikten sonra yapılacak olan seçimde beni hazirun listesinden silmişler. Şoförler Odası yönetimi ve oradaki başkan yok hükmünde. Bunlar beni seçime sokmamak için ayakoyunu yapıyorlar. Ben şimdi bana yapılan kumpasın tekrarını görüyorum. Elimde benim belgeler de var. Beni istedikleri gibi savcılığa verebilirler. Ben belgelerimi sunarım. Bendeki belgeler savcılıkta da var. Şimdi İdare Mahkemesinde dava devam ediyor ama başkanvekilliği yapacağım arkadaşım Engin Kızılkan'ı aday olarak çıkarıyorum. Sonuna kadar da arkasındayım. Destekliyorum. Zongludak'taki şoför esnafı gerekli cevabı verecektir. Sahtekarlığı yapan şoförler odası yönetimi ve başkanı, aslında seçime girememesi lazım aslında kayyum atanmış. Kayyum atanan yerde kesinlikle aday olamaması lazım. Biz bunun önlenmesini istiyoruz. Müracaatımızı da divana yapacağız" dedi.



Adaylığını açıklayan Engin Kızılkan da "Geçen sene 4 aday girdik bu yarışa. Rakip arkadaşlara hiç bir kırıcı laf hiç bir aşağılayıcı, yalan dolan, söz söylemedim. Şuan bakıyorum ki mevcut başkan diyor ki Engin Bey'i ben yaptığı bir şey üzerine gönderdim. Bakın bu benim istifa dilekçem noter onaylı bu da dilekçeme verilen cevap. Madem beni gönderdin dersin şu şu olaylardan sonra gönderdim ama burada dilekçeme istinaden bazı duraklardan da duyuyoruz. Başkan da diyormuş, beyefendinin 15 günlük alacağı var da parasının peşine düşüyor. Kaç para bağış yapmış kendisi bu odaya 10 senede yaptıysa eğer onun yaptığının iki katını ben yapacağım. Her ay 2 bin TL'lik yemek faturası getiriyor buraya hakkıdır belki devlet vermiştir bu hakkı ona. Her ay bu kadar misafir nereden geliyor. Diyor ki ben şoför esnafının boynunu bükmedim. Şoför esnafının belini büktün. Otoparklarda biliyorsunuz arabalar çürüdü gitti. Benim yetkim olmasa da otoparkta işleri ben yürütüyordum. 11 tane arabayı icra müdürüyle beraber yasa vardı o zaman ben teslim ettim, evrakları da odamda ondan sonra yaklaşık 90 araba daha gitti. Şimdi bunların sahipleri de şikayetçi yasa değişti o dönemden sonra hapis yasası vardı, o durdu neden durdu bu arabası icrada bağlı olan vatandaşlar mağdur oluyor. Bunu Türkiye'de ranta çevirdiler diye. Noterde bin 750 TL' ye anlaştım. 5 tane avukat ile görüştüm 1 tanesiyle anlaştım. Noterde 750 TL gösterildi bu açık olan bin TL bu nerede kasada. Geldin benim 70 bin TL alacağım var diyorsun, peki 110 bin TL nerede? Demek ki odaya borcun var. Ben evrakla konuşurum. Gelsin beni evrakla suçlasın beni ispat etsin ben bu memleketi terk edeyim. Yalandan yere kimse kimseyi suçlamasın arkadaşlar. Eğer ki bundan sonra suçlamaya devam ederse ben bunun yasal yollarını kullanacağım. Çok teşekkür ederim herkese" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA