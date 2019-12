Toros Dağlarındaki kaçış rampaları hayat kurtarıyor (2) - ADANA

Toros Dağlarındaki Pozantı- Tarsus Otoyolu'nda, 2012'de uygulamaya konulan kaçış rampaları, eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması gibi nedenlerle yaşanması muhtemel 167 büyük kazanın önüne geçti.Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'i, Toros Dağları üzerinden İç Anadolu'ya bağlayan otoyolda, 2012'de Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından ilki yapılan, 2014'e kadar sayısı 4'e çıkarılan kaçış rampaları, hayat kurtaran uygulama oldu.Eğimin yer yer yaklaşık yüzde 6'ya kadar çıktığı otoyolda, genellikle fren arızası veya patlayan lastikleri nedeniyle sürücülerin kontrolünü kaybettiği tır, kamyon ve otobüs gibi araçlar, muhtemel büyük kazalara karışmaktan kaçış rampaları sayesinde kurtuldu.Yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde, zemini yavaşlamaya yardımcı olması için mucurla kaplı 4 kaçış rampasında, 7 yılda 167 kaza önlendi.Kamyon, tır ve otobüs sürücülerinin adeta "korkulu rüyası" olan fren arızaları ve lastik patlamalarına karşı güvenli duruş imkanı sağlayan rampalar, şoförlerin imdadına yetişip "tehlikeyi ucuz atlatmalarını" sağladı.Önlenen muhtemel kazalar güvenlik kameralarındaKaçış rampaları sayesinde önüne geçilen muhtemel büyük kazalar da güvenlik kameralarına yansıyor.Görüntülerde, yokuş inerken fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan ağır vasıta araçlar, rampaya girerek durabiliyor.Bazıları gece, bazıları da gündüz görüntülenen araçların yüksek hızlarda, zemini mucurla kaplı yüzde 11 yukarı yönde eğimli rampalara girmelerinin kazaları önlediği anlar da görüntülerde yer alıyor.Ağır vasıta şoförleri uygulamadan memnunGüzergahı sıklıkla kullanan kamyon şoförü Sadullah Özdemir, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kaçış rampalarının her an için hayat kurtaracak nitelikte yapıldığını aktaran Özdemir, "Ben geçen sene böyle bir olaya şahit oldum. Bir arkadaşımız frenleri ısıtmış, motoru patlatmış, biraz da süratli gitmiş ve kaçış rampasına girerek hayatı kurtuldu. O arkadaşın narenciye yükünü de ben kendi aracıma aktardım ve Ankara'ya götürmüştüm. Bu nedenle kaçış rampaları çok güzel bir uygulama." diye konuştu.Tır şoförü Mustafa Vurucu da kaçış rampalarını, son zamanlardaki en önemli uygulamalardan biri olarak gördüğünü belirtti.Vurucu, eğimli yolların ağır vasıta araç kullananlar için tehlikeli olabildiğine işaret ederek "Kaçış rampaları özellikle yolun yabancısı olanlar, araçlarının balatası ısınanlar için ideal bir çözüm ve hayat kurtarıyor. Tır kullanıcısı olarak hepimizin başına her an her şey gelebilir." ifadesini kullandı.