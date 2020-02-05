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Toros Pazaryeri için kuralar çekildi

Konak Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Toros Kapalı Pazaryerinde tezgâhlar bu Cuma açılıyor.

05.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:38Toros Pazaryeri için kuralar çekildi

Çok yakında resmi açılışı gerçekleşecek Toros Kapalı ve Sosyal Tesisleri'nde, pazarcı esnafı yerini açılıştan önce alıyor. Bölgeye can katacak, Toros ve civarındaki mahallelerin ihtiyacını karşılayacak çok yönlü tesisin pazaryerinde satış yapacak esnafın tezgâh yerleri yapılan kura çekimi ile belirlendi. Gültepe Semt Merkezi'nde gerçekleşen çekilişte 137 tezgâh yerinin sahipleri belli oldu. Kura çekimine İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Mahalle muhtarı ve oda yöneticileri, Konak Belediyesi Bürokratları ile pazarda satış yapacak esnaf katıldı.

Esnafın yüzü güldü

Çekiliş sonucu Pazar esnafının tezgâh yerleri belli olurken, Cuma günleri tezgâh açacak olan Toros Pazaryeri esnafı, yağmurdan, kışın soğuğu ve yazın sıcağından korunabilecekleri; daha düzenli ve temiz bir alanda satış yapabilecekleri kapalı bir pazaryerine kavuştukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çok yönlü sosyal tesis

Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri, çok yönlü kullanılacak bir hizmet binası olarak inşa edildi. 11 bin 500 metrekare alana kurulan tesisin altında iki katlı otopark, üstünde ise pazaryeri, semt merkezi, düğün ve nikâh salonu yer alıyor.


Konak Belediyesi, Pazaryeri, Güncel

Kaynak: Bültenler

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