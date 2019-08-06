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Toros Tarım'dan ihracatta büyüme hamlesi

Son iki yılın gübre ihracatı şampiyonu Toros Tarım, dünyanın en büyük gübre üreticisi Nutrien'in Romanya'daki satış ve dağıtım operasyonlarını satın almak üzere sözleşme imzaladı.

06.08.2019 10:55 Toros Tarım'dan ihracatta büyüme hamlesi

Türkiye'nin en büyük gübre üreticisi ve sektör lideri Toros Tarım, yurtdışı girişimleriyle bölgesel oyuncu olma yolunda somut adımlar atıyor. Toros Tarım, bu amaçla dünyanın en büyük gübre üreticisi Nutrien çatısı altında Romanya'da gübre satışı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Agrium-Agroport Romania S.A. şirketini bünyesine katmak üzere 29 Temmuz 2019 tarihinde hisse alım sözleşmesi imzaladı.

2017 ve 2018 yıllarında üst üste en fazla gübre ihracatı yaparak sektöründe ihracat şampiyonu olan Toros Tarım, Romanya'daki yeni yatırımı ile coğrafi yayılımını ve ihracatını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, son yatırım hamlesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu satın alma, iki yıl önce başlattığımız bölgesel güç olma stratejimizin bir parçası olarak Toros Tarım'ı, belirlediğimiz yurtdışı pazarlarda değer zinciri içinde kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için yapıldı. Hedefimiz, önemli bir tarım ülkesi olan Romanya'yı ikinci büyük pazarımız yaparak markamızı orada da bilinir kılmak," dedi. Eylül ayında tescil edilecek firma "Toros Agroport Romania S.A." adıyla faaliyet gösterecek.


Toros Tarım, Türkiye, Romanya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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