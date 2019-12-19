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Toros Tarım'dan ikinci "organik" hamle

Toros Tarım'ın organik ve organomineral gübre pazarlarında da önemli bir oyuncu olma hedefiyle yüzde 70 oranında hisselerini devraldığı Gönen Enerji, aynı alanda faaliyet gösteren Altaca Meram Yeşil Enerji Üretim A.Ş.'nin hisselerini almak üzere pay alım sözleşmesi imzaladı.

19.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:02Toros Tarım'dan ikinci
Toros Tarım'ın organik ve organomineral gübre pazarlarında da önemli bir oyuncu olma hedefiyle yüzde 70 oranında hisselerini devraldığı Enerji, aynı alanda faaliyet gösteren Altaca Meram Yeşil Enerji Üretim A.Ş.'nin hisselerini almak üzere pay alım sözleşmesi imzaladı.

Toros Tarım'dan yapılan açıklamada, Toros Tarım'ın, çiftçiye ihtiyaç duyduğu her çeşit gübreyi sunma ilkesi doğrultusunda organik ve organomineral gübre alanlarındaki yatırımlarını genişlettiği belirtildi.

Toros Tarım'ın yılın ilk yarısında yüzde 70 oranında hisselerini devraldığı Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Konya'nın Meram ilçesinde yer alan ve sahip olduğu araziler üzerinde 6 MW kurulu güce sahip elektrik üretim tesisi ile yılda 75 bin ton katı organomineral gübre ve 15 bin ton sıvı organik gübre üretim kapasiteli bir tesis kurulması için gerekli lisans ve izinlere sahip olan Altaca Meram Yeşil Enerji Üretim A.Ş.'yi iki aşamalı olarak devralacak.

İki şirket arasındaki pay alım sözleşmesi, Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral ile Altaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önoğlu'nun katılımıyla imzalandı.
Sözleşme ile Altaca Meram Yeşil Enerji Üretim A.Ş.'nin ilk aşamada yüzde 10 oranındaki hisseleri Gönen Enerji'ye devredildi. Gerekli idari izinlerin alınması ve koşulların yerine getirilmesinin ardından kalan hisselerin de devir işlemleri tamamlanacak.

Toros Tarım, Gönen, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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