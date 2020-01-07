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Toros Üniversitesi İSG mezunu Türkiye birincisi oldu

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2019 yılı mezunu Bircan Aktaş, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iş yeri hekimliği ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında Türkiye birincisi oldu.

07.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:39 Toros Üniversitesi İSG mezunu Türkiye birincisi oldu
Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2019 yılı mezunu Bircan Aktaş, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iş yeri hekimliği ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında birincisi oldu.

Elde ettiği başarıyla ilgili konuşan Bircan Aktaş, her gün düzenli olarak ders çalıştığını ve denemeler çözdüğünü dile getirdi. Aktaş, "Okulda verilen ödevlerime ve ders notlarıma özen gösteriyorum. Üniversitemizde verilen mesleki uygulama dersi, yapılan tatbikatlar ve ilkyardım eğitimleri ile birlikte pratik yapma fırsatı buldum. Hocalarımızın, dersleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde anlatması sınava yönelik çalışmalarımızda kolaylık sağladı. Bu nedenle tüm hocalarıma teşekkür ediyor ve öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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