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Toros Üniversitesi'nde 'Atatürk ve Cumhuriyet' konferansı

Toros Üniversitesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla 'Atatürk ve Cumhuriyet' konulu konferans düzenlendi.

12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:43Toros Üniversitesi'nde 'Atatürk ve Cumhuriyet' konferansı
Toros Üniversitesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla 'Atatürk ve Cumhuriyet' konulu konferans düzenlendi.

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü'nde düzenlene ve Çağ Üniversitesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Esat Arslan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sertaç Özveren, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeren ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Servet Özgür ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci de katılım gösterdi.

Konferansın açışında konuşan Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Atatürk'ün kişiliğinden ve cesur duruşunun öneminden bahsederek, "İngilizler, 1. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Anadolu'ya fesli bir adamın fotoğrafını dağıtıyorlardı. Anadolu'ya dağıttıkları bu fotoğrafın altında Mustafa Kemal yazıyordu. Atatürk'ün gittikçe yükselmekte olan karizması ve kurtarıcı rolünü yok edebilmek için bu yollara başvurmuşlardı. O zamanın imkanlarıyla böyle sahte bir fotoğraf dağıtarak, 'Ya Atatürk dedikleri bu muymuş, biz bunun peşinden mi gidiyoruz' algısı oluşturmaya çalışıyorlardı. Günümüzde sahte fotoğraflarla bunu yapmak mümkün değil ama fotoğrafın yerini çok daha başka teknikler almış durumda. Buna rağmen Atatürk sevgisi gün geçtikçe artıyor, yok edilemiyor" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'e, cumhuriyetin hiçbir zaman altın tepside sunulmadığını belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Esat Arslan ise "Cumhuriyet, demokrasiyi benimsemiş olan yatay ve dikey örgütlenme modelidir. Demokrasiyi benimsemiş olan yapı eğer cumhuriyetse, bu ailede başlar. Cumhuriyet, aileden başlayarak demokrasinin kurum ve kurallarının her türlü örgütlenme sistematiğinde egemen olmasıdır" diye konuştu.

Cumhuriyetin kuruluş dönemine ilişkin ilginç anekdotları da paylaşan Arslan, "Cumhuriyetin kurulan ilk partisi Kadınlar Halk Fırkası'dır. Nezihe Muhittin ve Genel Sekreter Şukufe Nihal 15 Haziran 1923'te ilk siyasi parti olan Kadınlar Halk Fırkası'nı kurmuş fakat o dönemin erkek egemen meclisi buna izin vermemiştir. Bu isimlerin yaptıklarını ayrı bir programda uzun uzadıya anlatmak gerek" ifadelerini kullandı.

Konferans sonrası Prof. Dr. Esat Arslan'a günün anlam ve önemine binaen hazırlanmış plaket, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek tarafından sunuldu. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Esat Arslan, Güncel

Kaynak: İHA

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