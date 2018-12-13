Toros Üniversitesi'nde Kariyer Sohbetleri

13 Aralık 2018 Perşembe 17:06



13 Aralık 2018 Perşembe 17:06

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Toros Üniversitesi ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) işbirliğinde Kariye Günü etkinliği düzenlendi.Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsünde gerçekleşen organizasyona Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, GİDERİK Başkanı Serkan Özada, İİSBF Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Rektör Korkmazyürek, öğrencilerin mezun olduktan sonra özel ya da kamu sektöründe işe başlayacağını kaydederek, "İş dünyasının saygıdeğer temsilcileri sizlere insan kaynakları perspektifinden nelere sahip olmanız gerektiği, nasıl davranmanız gerektiği, iş dünyasının sizlerden neler bekleyebileceği konusunda aydınlatıcı, yönlendirici, ufuk açıcı bilgiler verecek" dedi.Korkmazyürek, mezun olduktan sonra iş dünyasına atıldığında öğrencilerden beklenilecek olan bazı temel beceriler ve yetkinlikler ile ilgili de görüşlerini aktardı.Konuşmaların ardından iş hayatında iş arayandan beklentileri, üniversitelilere yönelik kariyer fırsatları, CV ve mülakat teknikleri, iş hayatında başarı gibi konulara değinilen panelde, özellikle üniversiteli öğrencilere yönelik kariyer tavsiyelerinde bulunuldu. - MERSİN