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Toros Üniversitesi'nde yangın tatbikatı

Toros Üniversitesi'nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte yangın tatbikatı eğitimi gerçekleştirildi.

14.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:27Toros Üniversitesi'nde yangın tatbikatı
Toros Üniversitesi'nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte yangın tatbikatı eğitimi gerçekleştirildi.

Her yıl düzenli olarak yapılan yangın tatbikatı eğitimi bu yıl, Uray Kampüsü, 45 Evler Kampüsü ve Bahçelievler Kampüsü olmak üzere 3 kampüste gerçekleştirildi.

Toros Üniversitesi Sivil Savunma Amiri Öğretim Görevlisi Sabri Kalkan, yangın tatbikatı eğitimi ile öğrencilerin yangından kaçış ve yangına ilk müdahale noktasında bilinç kazanmalarını hedeflediklerini belirterek, "Tatbikatlar kapsamında özellikle etkin rol üstlenen 'iş sağlığı ve güvenliği programı' öğrencilerine, tatbikatları yöneten Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına çok teşekkür ederiz" dedi.

Yangın tatbikatı eğitiminin hayati önemini vurgulayan İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Ali Temiz, "Bir yangın çıktığında çocuklarımızın neler yapabileceği, idarecilerin nasıl davranması gerektiği ve yangın çeşidine göre hangi söndürücü maddelerin kullanılması gerektiği konusunda yangın tatbikatı eğitiminin verilmesi çok önemli. Yangın anında itfaiyeyi aramamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Can güveliğimiz açısından olay anında yangın söndürme ekibinin harekete geçirilmesi hayati bir önem taşıyor. Bütün kurumlarda yangın söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ve güvenlik ekibi zorunlu yasa sebebiyle mevcut bulunmaktadır. Bu ekibin eğitimli ve bilinçli olması, yangın karşısında soğukkanlı bir şekilde panik yapmadan itfaiye gelene kadar o yangına müdahale etmeleri ve o yangının büyümesini engellemeleri gerekiyor" diye konuştu.

Yangın öncesi ve yangın anında yapılması gerekenleri önceden paylaştıkça bir takım olayların önüne geçilebildiğini kaydeden Temiz, "Yangın birçok sebepten dolayı çıkabilir. Yangınların çoğunluğu insan kaynaklı nedenlerden meydana geliyor. Tehlikeleri önceden fark edip gerekli tedbirleri aldığımız zaman büyük bir felaketin önüne geçmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangın tatbikatının ardından İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtarma Ekibi, herhangi bir yangın anında binada mahsur kalan bir kişinin nasıl kurtarılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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