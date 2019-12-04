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Toros Üniversitesinde, binalarda enerji verimliliği masaya yatırıldı

Toros Üniversitesi'nde, binalarda enerji verimliliği masaya yatırıldı.

04.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:15Toros Üniversitesinde, binalarda enerji verimliliği masaya yatırıldı
Toros Üniversitesi'nde, binalarda enerji verimliliği masaya yatırıldı. Özgür Kaan Alioğlu, "Müdür Yollarda" Sıfır Enerji Binalar İçin Gönüllüler Platformu altında yürüttüğü 'Isı Yalıtımı, Ülke Kazanımı' projesi kapsamında "Binalarda Enerji Verimliliği Isı Yalıtımı ve Avrupa Uygulamaları" konulu seminer verdi.

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü konferans salonunda gerçekleşen seminere, Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Adnan Mazmanoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeren, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıroğlu, Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Mersin Şube Başkanı Halil Deveden ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Yusuf Zeren, enerji tasarrufu için kışın ısınmak, yazın ise soğutmak için ısı yalıtımın şart olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm sayesinde modern binalarda ısı yalıtım sistemi uygulanabilir" dedi.

İMO Şube Başkanı Deveden de ısı yalıtımının amacının, enerjiyi tasarruflu kullanmak olduğunu dile getirdi. Deveden, "Yapılarda ısı yalıtımı, enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre kirliliğini önler. Duvar, ısı köprüleri, zemin ve taban yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkileri vardır. Yeterli yalıtım yaşam kalitesine katkıda bulunur ve bina dokusunun korunmasına yardımcı olur" diye konuştu.

Daha sonra seminere başlayan Özgür Kaan Alioğlu ise 'Müdür Yollarda Platformu' olarak Türkiye'de enerji ihtiyacını karşılamak için müsrifçe sarf edilen kaynakların tasarrufunu sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Alioğlu, "Bu tasarruflarla halkımızın ekonomik yaşam standartlarını artırmak, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak, ülke ekonomisi ve milli güvenlik politikalarımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Fosil yakıt tüketimini düşürerek karbon gazı salınımlarını azaltmak, bu sayede doğayı ve çevreyi korumak amacıyla hareket ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de kullanılan ısı yalıtımı sistemlerine kıyasla uygulanan ısı yalıtım levhası kalınlıklarını 2,5 kat artırarak tüketiciler için ısı yalıtımı kaynaklı enerji tasarrufunu en az iki kat artırmaktır" şeklinde konuştu.

Seminerin ardından, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıroğlu, Özgür Kaan Alioğlu'na plaket takdim etti. - MERSİN

Mehmet Çakıroğlu, Bora Füzesi, Güncel

Kaynak: İHA

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