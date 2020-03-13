Toros Üniversitesinden Türk sporuna yüzde 100 destek
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toros Üniversitesi arasında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporculara burs verilmesi için mutabakat metni imzalandı.
13.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:26
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toros Üniversitesi arasında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporculara burs verilmesi için mutabakat metni imzalandı.
Türkiye 'nin uluslararası spor organizasyonundaki başarısını arttırmak ve nitelikli sporcuların gelişmesine katkı sunmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toros Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek protokole, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek imza attı.
Toros Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda Türk sporu için çok sevindirici tarihi bir gelişme yaşandığını ve 28 vakıf üniversitesinin katılımıyla, "Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı atıldığını hatırlattı. Kasapoğlu, "Bu mutabakatla milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Bu adım sonrasında spor camiamızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Bugün 28 vakıf üniversitemize ek olarak 24 vakıf üniversitemizle daha bu mutabakata imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gelişmeyle milli sporcularımız, toplamda 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor" dedi.
Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların bölüm fark etmeksizin yüzde 100 burslu üniversite tahsilini sürdürebileceğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız ve inşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz. Mutabakatımız, milletimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
Mutabakata göre; belirlenen kategorilerde Türkiye'yi uluslararası arenada başarı ile temsil eden milli sporculara eğitim süreleri boyunca yüzde 100 oranında burs verilecek. Bu sayede milli sporculara spor bilimleri dışında farklı kariyer olanakları sağlanmış olacak. - MERSİN
Türkiye 'nin uluslararası spor organizasyonundaki başarısını arttırmak ve nitelikli sporcuların gelişmesine katkı sunmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toros Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek protokole, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek imza attı.
Toros Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda Türk sporu için çok sevindirici tarihi bir gelişme yaşandığını ve 28 vakıf üniversitesinin katılımıyla, "Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı atıldığını hatırlattı. Kasapoğlu, "Bu mutabakatla milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Bu adım sonrasında spor camiamızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Bugün 28 vakıf üniversitemize ek olarak 24 vakıf üniversitemizle daha bu mutabakata imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gelişmeyle milli sporcularımız, toplamda 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor" dedi.
Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların bölüm fark etmeksizin yüzde 100 burslu üniversite tahsilini sürdürebileceğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız ve inşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz. Mutabakatımız, milletimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
Mutabakata göre; belirlenen kategorilerde Türkiye'yi uluslararası arenada başarı ile temsil eden milli sporculara eğitim süreleri boyunca yüzde 100 oranında burs verilecek. Bu sayede milli sporculara spor bilimleri dışında farklı kariyer olanakları sağlanmış olacak. - MERSİN
Kaynak: İHA
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