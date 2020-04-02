Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

02.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:34
Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, otizm konusunda farkındalık oluşturmanın önemini anlattı.
Otizmli çocuklar ile bireylere sevgi, şefkat ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini belirten Yılmaz, belediye olarak otizmli çocuklar için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım - Haber 16:47: Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (2) - Haber 16:47: Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor - Haber 16:47: Kastamonu Belediyespor'un yabancı hentbolcularından Türkçe ve İngilizce "evde kal" çağrısı - Haber 16:46: Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması: Nüfusa göre ilk sıradayız - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler