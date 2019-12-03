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Toroslar Belediye Meclisi, 'Engelliler Günü'ne işaret diliyle dikkat çekti

Toroslar Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı Toplantısında, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve tüm meclis üyeleri, İstiklal Marşını işitme engelli öğrenciler eşliğinde işaret diliyle okuyarak farkındalık oluşturdu.

03.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:21Toroslar Belediye Meclisi, 'Engelliler Günü'ne işaret diliyle dikkat çekti
Belediye Meclisi'nin Ayı Toplantısında, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve tüm meclis üyeleri, İstiklal Marşını işitme engelli öğrenciler eşliğinde işaret diliyle okuyarak farkındalık oluşturdu.

Toroslar Belediye Meclisi, Aralık Ayı Meclis Toplantısını, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yaptı. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla meclis toplantının açılışında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı, ilçenin eğitim kurumlarından İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören işitme engelli öğrencilerin ve öğretmenlerinin eşliğinde işaret diliyle okundu.

Başkan Yılmaz, Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılışında işaret diliyle İstiklal Marşını okuyan işitme engelli öğrencilere işaret diliyle teşekkür etti.

"Bir gün değil her gün sizinleyiz" diyen Yılmaz, "Engelli insanlarımızın yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve onların daha iyi anlaşılmalarını sağlamak amacıyla meclis toplantımızın açılışında İstiklal Marşımızı işaret dili eşliğinde okuduk. Engelli vatandaşlarımızın daima yanlarında ve desteğinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin ortadan kalktığı güzel bir dünya ümidiyle kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluk diliyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz ayrıca, gündem maddelerine geçmeden önce Ankara'dan Mersin'e dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden AK Parti Toroslar İlçe Teşkilat Başkanı Avni Atmaca'yı ve ilçe yöneticisi İsmail Ayberk'i rahmetle anarak, AK Parti teşkilatlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi hükümlerine göre, 2020 yılının Ocak ayında oluşturulacak olan Denetim Komisyonunun üye sayısının 5 olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edilirken, Toroslar Belediyesi'nin 2020 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesi görüşülerek, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Tapunun Toroslar ilçesi Kaşlı Mahallesi 1317 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun ortak raporu görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Ocak Ayı Meclis Toplantısının tarihi 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlenirken, Toroslar Belediyesi Meclisi'nin Aralık Ayı Toplantısının ikinci birleşiminin ise 6 Aralık Cuma günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildi. Toplantı, temenni ve öneriler bölümü ile son buldu. - MERSİN

Dünya Engelliler Günü, Toroslar, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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