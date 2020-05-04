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Toroslar Belediyesi 300 kilo atık pil topladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, 300 kilogram atık pil toplanarak yaklaşık 100 bin metreküp verimli toprağın kirlenmekten kurtarıldığı bildirildi.

Toroslar Belediyesi 300 kilo atık pil topladı
04.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:32
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, 300 kilogram atık pil toplanarak yaklaşık 100 bin metreküp verimli toprağın kirlenmekten kurtarıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçe genelinde toplanan 300 kilogram atık pil, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne (TAP) teslim edildi. İlçedeki okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile alışveriş merkezlerine yerleştirilen atık pil toplama kutusundan toplanan piller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP tarafından geri kazandırılacak. Çöp yerine atık pil kutularına atılması önemle bildirilen piller, yeniden işlenerek birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılıyor.

Yapılan araştırmalara göre bir kalem pilin 4 metreküp verimli toprağı ve 800 bin litre suyu kirletebildiği görülmekte. Bu kapsamda Toroslar Belediyesi'nin topladığı 300 kilogram atık pil ile yaklaşık 100 bin metreküp toprak kirletilmekten kurtarılmış oldu.

"Ülke ekonomisine artı değer katıyoruz"

Geri dönüşümün ekonomiye artı değer kattığına vurgu yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Belediye olarak atıkları kaynağında ayrıştırıp topluyoruz. Geri dönüşümün ne denli önemli olduğunun bilinciyle çalışıyoruz" dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümü ile ilgili başta belediye personeli olmak üzere okullarda çocukları bilinçlendirme eğitimleri verdiklerini de söyleyen Yılmaz, "Aynı zamanda amacımız, toplanmış atıkların geri dönüşüme gönderilerek ham madde olarak geri dönmesi ve enerji üretim süreçleriyle buluşturulmasıdır. Geri dönüştürülebilen atıklardan olan pillerin toplanması, ülkemiz ve geleceğimiz için önem arz etmektedir. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ülke ekonomisine artı değer katıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Mersin, Güncel, Haber

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