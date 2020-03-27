Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Toroslar Belediyesi, ağaç kesen esnafa para cezası uyguladı

Toroslar Belediyesi, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 çınar ağacını kesen esnafa tutanak tutarak para cezası uyguladı.

27.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:34
Toroslar Belediyesi, ağaç kesen esnafa para cezası uyguladı
Toroslar Belediyesi, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 çınar ağacını kesen esnafa tutanak tutarak para cezası uyguladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akbelen Mahallesinde market işleten A.S.'nin, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan iki adet çınar ağacını kestiği ihbarını alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasal işlem başlattı. Olayla ilgili gerekli tutanaklar tutularak, kamu malına zarar verdiği tespit edilen şahsa Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 4. maddesinin 3. fıkrasına istinaden idari para cezası kesildi.

"Takipçisi olacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, izinsiz ağaç kesimine göz yummayacaklarını belirterek, "Çevremize, ağaçlarımıza ve doğamıza sahip çıkalım. Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakalım" çağrısı yaptı.

İzinsiz ağaç kesimi ve budaması yapan vatandaşlar hakkında yasal işlem uygulamaya devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "İlçemizde bir dal bile kesilse bunun takipçisi olacağız" dedi.

Ağaç dikmek kadar korumanın da önemli olduğuna vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ağaçlarımızı korumaları ve sahip çıkmalarıdır. Mevcut ağaçlarımızın yanı sıra diktiğimiz tüm fidanlara gözümüz gibi bakacağız, gelecek nesillere daha yeşil ve güzel bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Akbelen, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Toroslar Belediyesi, ağaç kesen esnafa para cezası uyguladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:44: Sivas girişinde, ateş ölçerli koronavirüs tedbiri - Haber 16:44: ÇANAKKALE Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi - Haber 16:44: Bolu'ya son 17 yılda 20 milyon metreküp içe suyu sağlandı - Haber 16:44: Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası - Haber 16:43: Rektör Aydın ve Başhekim Kutlubay'dan sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Haber 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler