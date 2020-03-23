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Toroslar Belediyesi çöp konteynerlerini yeniledi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırarak, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çöp konteynerlerini yeniledi.

23.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:45
Toroslar Belediyesi çöp konteynerlerini yeniledi
MERSİN (İHA) – Mersin 'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırarak, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çöp konteynerlerini yeniledi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilecek.

"Salgına karşı en etkin yöntem hijyen"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede temizlik, ilaçlama ve hijyen çalışmalarını en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, "Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Yeni korona virüse karşı aldığımız önlemler kapsamında, evsel atıkların daha sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi için ilçemizde ihtiyaç olan noktalara yeni çöp konteynerlerini yerleştireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Toroslar Belediyesi olarak çöplerin zamanında toplanmasının yanı sıra çöp konteynerlerini sürekli yıkayarak dezenfekte ediyoruz" dedi.

Salgına karşı en etkin yöntemin temizlik ve hijyen olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Bizim de vatandaşlarımızdan isteğimiz, hijyen kurallarına daha çok uymalarıdır. Salgınla mücadelede herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi çok önemli. Önlemlerimizi alarak bu virüs tehlikesini el birliğiyle ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel

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